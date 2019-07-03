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هيئة السوق تفرض غرامة 20 ألف ريال على العربية للأنابيب

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هيئة السوق تفرض غرامة 20 ألف ريال على العربية للأنابيب هيئة السوق تفرض غرامة 20 ألف ريال على العربية للأنابيب

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على الشركة العربية للأنابيب- أنابيب.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الغرامة بسبب مخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، خلال الفترة النظامية المحددة.

وأوضحت أن الشركة لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 أبريل 2019م.

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