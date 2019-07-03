هيئة السوق تفرض غرامة 20 ألف ريال على العربية للأنابيب

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، على الشركة العربية للأنابيب- أنابيب.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الغرامة بسبب مخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم تزويدها الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، خلال الفترة النظامية المحددة.

وأوضحت أن الشركة لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 أبريل 2019م.

ترشيحات:

"هدف" يُحدد الموعد النهائي للفرص التدريبية للطلاب السعوديين بالقطاع الخاص

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

السعودية تطلق مبادرة لحوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية

السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج

البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

'العقاري''يودع 561 مليون ريال بحسابات مستفيدي "سكني" خلال يونيو