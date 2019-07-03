القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف أقل من المتوقع خلال يونيو

مباشر: أضاف القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة وظائف لسوق العمل الأمريكي بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، بفعل فقدان الوظائف في القطاع السلعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "إيه.دي.بي"، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 102 ألف وظيفة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 41 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القطاع غير الزراعي في أكبر اقتصاد حول العالم سوف يضيف 140 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن القطاع الخدمي أضاف 117 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي في حين شهد القطاع السلعي فقدان لنحو 15 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تفصح وزارة العمل الأمريكي عن بيانات التوظيف الشهرية الجديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وبحلول الساعة 12:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1298 دولار.