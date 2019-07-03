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إعلان البنك السعودي الفرنسي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م

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إعلان البنك السعودي الفرنسي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م إعلان البنك السعودي الفرنسي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م
بند توضيح مقدمة يعلن البنك السعودي الفرنسي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-10-30 الموافق 2019-07-03 اجمالي المبلغ الموزع 1,199.68 مليون ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,199,678,888 سهم حصة السهم من التوزيع 1.00 ريال سعودي بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 10 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الإستحقاق (8111440هـ الموافق 1172019م) والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق (12111440هـ الموافق 1572019م). تاريخ التوزيع 26111440 هـ الموافق 2972019م معلومات اضافية ونود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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