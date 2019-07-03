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رئيس البرلمان المصري: وضعنا الكثير من القوانين لضمان القضاء على الفساد

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موسكو — سبوتنيك وذكر عبد العال، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، الذي يجري في موسكو، "طالما أننا نبني دولة حديثة، فإحدى الآفات التي تشل بناء الدولة دائما وأبدا، هو الفساد، نحن حاليا قمنا بإقرار الكثير من القوانين الخاصة بالحوكمة في الشركات، وعدلنا الكثير من القوانين التي تضمن القضاء على الفساد، ونعمل على تطوير العملية الإدارية والانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية، وتقليل تدخل العنصر البشري، كل هذه العوامل تقلل من الفساد".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky

وتابع عبد العال "كما يكون الإرهاب معوق للاستثمار، أيضا الفساد معوق للاستثمار، فهذه المقولة وبحق قالها الرئيس بأن الفساد لا يقل عن الإرهاب، ولذلك مجلس النواب يعمل على وضع كافة التشريعات التي تقلل من هذا الفساد، أو بمعنى أصح تجفف منافذ الفساد".

وينظم أعمال الدورة الثانية للمنتدى الدولي " التنمية البرلمانية" بالعاصمة الروسية موسكو، بمبادرة من مجلس الدوما الروسي، الذي يمتد ما بين 1-2 يوليو/ تموز.

ويشارك بالمنتدى حوالي 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف المنتدى إلى البحث عن حلول تشريعية فعالة والاستجابة للتحديات العالمية.

ويتضمن برنامج المنتدى قضايا دولية حالية كالأمن والاستقرار والدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وآفاق عمل المؤسسات البرلمانية، والشباب والسياسة البيئية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.

SputnikNews

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