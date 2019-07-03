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شخص يهدد بتفجير القنصلية المصرية في الكويت

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© Photo / The Egyptian Embassy in Morocco

قام طارق القوني، السفير المصري في الكويت، بتفقد مبنى القنصلية بمنطقة السلام صباح اليوم، عقب واقعة تعدي أحد الأشخاص على القنصلية، وإطلاقه تهديدات بتفجيرها، بحسب موقع صحيفة "القبس" الكوتيية.

وأكد القوني أنه تمت السيطرة على الوضع في حينه من جانب أفراد الأمن بالقنصلية، حيث تبين أن الشخص المعتدي لم يكن يحمل معه سوى سلاحا أبيضا، ولم يعثر بحوزته على أوراق ثبوتية تدل على هويته.

وأشار السفير المصري لدى الكويت إلى أنه تم تسليم المعتدي للشرطة الكويتية، لمتابعة الإجراءات ضده والتحقيق معه لمعرفة دوافع ما قام به.

وتابع القوني، بأنه أجرى اتصالاً بالسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون المراسم في هذا الشأن، وأكد العجران على اتخاذ السلطات الكويتية الإجراءات اللازم تجاه الواقعة وتوفير الحماية اللازمة لمقر القنصلية.

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