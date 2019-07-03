حضانة برايت كيدز تحصل على جائزة "سوبر براندز"

حصلت حضانة برايت كيدز - وهي سلسلة من الحضانات التي تملكها شركة كيه بي بي أو للتعليم وتتولى إدارتها وتشغيلها - على جائزة "مجلس التحكيم العالمي المستقل للعلامات التجارية" المعروف بـاسم

"سوبر براندز"، والتي تحصل عليها العلامات التجارية الأكثر تميزًا ولا تُمنح إلا بالدعوة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي مؤخراً.

و"سوبر براندز" هي هيئة مستقلة ومُحَّكِم للعلامات التجارية. ويحدد مجلس العلامات التجارية الفائقة في دولة الإمارات، الذي يتألف من قادة رجال الأعمال من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، العلامات التجارية المتميزة استنادًا إلى نقاط القوة لديها والإنجازات التي حققتها.

وقال يزن أبو جلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيه بي بي أو: "نحن فخورون للغاية بحصول حضانة برايت كيدز على هذه الجائزة تقديراً لتميّزها. إن شركة كيه بي بي أو للتعليم ملتزمة بالابتكار والأفكار الجديدة التي ستساعد المنطقة على الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وهي تعمل من خلال الاستثمار في التعليم على تمكين عدد من أفضل المؤسسات التعليمية بالمنطقة لتقديم المعرفة التي ستشكل مستقبل العالم؛ فنحن نستثمر في قادة المستقبل والمبتكرين والعلماء والمفكرين".

وتعد حضانة برايت كيدز منشأة تعليمية حديثة متطورة تقدم خدمات آمنة ذات جودة عالية لرعاية الأطفال من حديثي الولادة وحتى سن أربع سنوات في خمسة مواقع بإمارة أبوظبي. ويعتمد منهج حضانة برايت كيدز على منهج المرحلة الأساسية للسنوات الأولى في بيئة مونتيسوري وتدعمه استراتيجيات التعلم القائمة على أسس علمية. وتسَّخر الحضانة أحدث التقنيات المبتكرة من خلال منهج التعلّم التجريبي المميز في العلوم والتكنولوجيا والروبوتات والهندسة والفنون والرياضيات، حيث تقدم منهجًا مخططًا له بعناية ومناسبًا للفئة العمرية الصغيرة - منهج كودنغ آت تو- كما تشتهر حضانة برايت كيدز بمعاييرها العالية للسلامة والجودة؛ حيث حصلت جميع فروعها على شهادة آيزو 9001:2015 كـ"حضانات آمنة".

من ناحيته، قال كاران براون، مدير التعليم المساعد في مجموعة كيه بي بي أو: "لقد أسعدنا الحصول على هذه الجائزة؛ فبالإضافة إلى المناهج الفريدة التي تُدَّرِسها الحضانة ومرافقها المصممة بعناية والمعلمون والموظفون المتفانون لديها، فإن حضانة برايت كيدز تركز على المجتمع وتراعي الاحتياجات العربية والإسلامية، فضلًا عن أننا نقدر الآباء وننظر إليهم كشركاء في تعليم أطفالهم".

وكيه بي بي أو للتعليم هي شركة تابعة لمجموعة كيه بي بي أو؛ وهي عبارة عن شركة قابضة متنوعة تأسست في عام 2008 ولها أنشطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. وباعتبارها شركة قابضة رائدة لها شركات تابعة في مجالات متعددة، تركز مجموعة كيه بي بي أو على الاستثمار في الأفكار التي تعزز الحلول التكنولوجية بالمستقبل.