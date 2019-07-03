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أمين أوبك: العلاقات مع روسيا لم تغير صناعة القرار بالمنظمة

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أمين أوبك: العلاقات مع روسيا لم تغير صناعة القرار بالمنظمة أمين أوبك: العلاقات مع روسيا لم تغير صناعة القرار بالمنظمة

مباشر: قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إنه على الرغم أنه علاقته مع قوية، إلا أن عملية صنع القرار داخل "أوبك" لم تشهد تغير جذري.

واتفقت أوبك والحلفاء أمس على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 9 أشهر حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وهناك تشكك من جانب بعض المستثمرين أن ميثاق أوبك الجديد يتجاهل الآن أصوات الدول الأعضاء الأصلية من أجل إبقاء موسكو راضية عن أي اتفاق.

وقال باركيندو في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "الدول الأعضاء في الواقع مسرورة بتدخلات موسكو".

وأضاف الأمين العام للمنظمة: "لقد كان الاتحاد الروسي جسرا موثوق به ويمكن الاعتماد عليه بين الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك".

وشدد باركينو على أنه تم العمل مع المسئولين في روسيا "حرفياً لإنقاذ" صناعة النفط من الهبوط.

وتابع: "هناك الآن رابطة عمل قوية للغاية بيننا وبين روسيا، وتذهب مباشرة إلى أعلى مستوى".

مباشر (اقتصاد)

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