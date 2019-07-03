أستراليا تُسجل فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال مايو

مباشر: سجلت أستراليا فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال شهر مايو/آيار الماضي، حيث استفاد مصدرو المعادن من ارتفاع أسعار خام الحديد.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري المعدل موسمياً سجل مستوى 5.75 مليار دولار أسترالي (4.02 مليار دولار) في مايو/آيار، مقابل مستوى 4.82 مليار دولار أسترالي في أبريل/نيسان السابق له.

وارتفع سعر خام الحديد - أكبر صادرات أستراليا - إلى ما فوق 100 دولار للطن وتداول فوق 123 دولارًا أمس نتيجة لضغوط الإمداد وتوسيع إنتاج الصلب الصيني.

وبنهاية مايو/آيار فإن أستراليا سجلت فائضاً في الميزان التجاري للشهر الـ17 على التوالي.

وقفزت قيمة الصادرات الأسترالية بنحو 4 بالمائة عند 41.6 مليار دولار خلال مايو/أيار الماضي.

أما منذ بداية العام الجاري ارتفع سعر خام الحديد بنسبة 60 بالمائة بعد انهيار سد البرازيل "فالي إس.إيه" والمناخ السيء في أستراليا الذي تسبب في الإضرار بالإنتاج التعديني، ما دعم من توقعات نقص المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند 0.7017 دولار أمريكي.