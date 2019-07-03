أخبار عاجلة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أستراليا تُسجل فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال مايو

Google+ Print
أستراليا تُسجل فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال مايو أستراليا تُسجل فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال مايو

مباشر: سجلت أستراليا فائضاً قياسياً في الميزان التجاري خلال شهر مايو/آيار الماضي، حيث استفاد مصدرو المعادن من ارتفاع خام الحديد.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري المعدل موسمياً سجل مستوى 5.75 مليار دولار أسترالي (4.02 مليار دولار) في مايو/آيار، مقابل مستوى 4.82 مليار دولار أسترالي في أبريل/نيسان السابق له.

وارتفع سعر خام الحديد - أكبر صادرات أستراليا - إلى ما فوق 100 دولار للطن وتداول فوق 123 دولارًا أمس نتيجة لضغوط الإمداد وتوسيع إنتاج الصلب الصيني.

وبنهاية مايو/آيار فإن أستراليا سجلت فائضاً في الميزان التجاري للشهر الـ17 على التوالي.

وقفزت قيمة الصادرات الأسترالية بنحو 4 بالمائة عند 41.6 مليار دولار خلال مايو/أيار الماضي.

أما منذ بداية العام الجاري ارتفع سعر خام الحديد بنسبة 60 بالمائة بعد انهيار سد البرازيل "فالي إس.إيه" والمناخ السيء في أستراليا الذي تسبب في الإضرار بالإنتاج التعديني، ما دعم من توقعات نقص المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة عند 0.7017 دولار أمريكي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

د.فخري الفقي: أتوقع زيادة التضخم إلى 11% بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام

د.فخري الفقي: أتوقع زيادة التضخم إلى 11% بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام