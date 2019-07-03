مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول

من: السيد جمال

>> ملكية الأجانب بالأسهم السعودية ترتفع 18.1 مليار دولار منذ بداية العام

الرياض – مباشر: قفزت استثمارات الأجانب بسوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام 2019؛ مع نمو صافي المشتريات خلال تلك الفترة بنسبة وصلت إلى 380.1 بالمائة على أساس سنوي تعادل 40.814 مليار ريال (10.88 مليار دولار)، وفقا لإحصائية لـ"مباشر".

وبلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 51.552 مليار ريال (13.75 مليار دولار)، مقارنة بمشتريات صافية بلغت قيمتها 10.738 مليار ريال (2.86 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو تعزيز مراكزهم واستثماراتهم بالأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري 2019، مع بدء انضمام مؤشر سوق الأسهم - تداول ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة عالمياً، إلى جانب العديد من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين الأجانب، ولاسيما تملك الأجانب حصصا استراتيجية.

وأظهرت حسابات "مباشر"، التي تستند لبيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، ارتفاع قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية بنحو 243.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 85.78 مليار ريال (22.87 مليار دولار).

ووصل إجمالي قيمة عمليات الشراء من جانب المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية إلى أكثر من 120.94 مليار ريال (32.25 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بمشتريات إجمالية بـ 35.17 مليار ريال (9.38 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة العمليات البيعية للأجانب بالأسهم السعودية 69.396 مليار ريال (18.51 مليار دولار) في النصف الأول من 2019، مقارنة بمبيعات قيمتها 24.43 مليار ريال (6.51 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2018، بزيادة نسبتها 184.05 بالمائة.

وشهد النصف الأول من عام 2019 بدء المرحلة الأولى والثانية والثالثة لانضمام "تداول" لمؤشر "فوتسي راسيل"، بنسبة 50 بالمائة من السوق؛ بواقع 10 بالمائة للمرحلة الأولى و15 بالمائة للثانية، و25 بالمائة للثالثة التي تمت في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وبدأت المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر "إم إس سي آي – مورجان ستانلي سابقاً – بنسبة 50 بالمائة.

وأطلقت شركة "إم إس سي آي"، المزود العالمي للمؤشرات، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، في يناير/كانون الثاني، مؤشر "إم.إس.سي.آي تداول 30" (إم تي 30) المشترك.

ويتضمن المؤشر 30 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تعد أكبرها حجماً في القيمة السوقية وأكثرها تداولاً.

وتوقعت شركة جدوى للاستثمار، أن يبلغ إجمالي التدفقات غير النشطة التي ستتحقق من إدراج سوق الأسهم السعودية- تداول في كل من مؤشري "فوتسي" ومورجان ستانلي" نحو 17 مليار دولار (64 مليار ريال) بحلول مارس/آذار 2020.

ملكية الأجانب ترتفع 57%

ووفقا لحسابات "مباشر"، ارتفعت ملكية الأجانب بسوق الأسهم السعودية بنسبة 57.1 بالمائة بنهاية النصف الأول من 2019 على أساس سنوي؛ بزيادة قيمتها 56.5 مليار ريال (15.07 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقفزت ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي (نهاية النصف الأول من 2019) إلى 155.476 مليار ريال (41.46 مليار دولار)، مقارنة بـ 98.974 مليار ريال (26.39 مليار دولار) بنهاية الفترة المقابلة من العام 2018.

ومنذ بداية 2019، سجلت ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام؛ والتي شهدت خلاله نموا نسبته 79.03 بالمائة.

وزادت ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بقيمة 68.632 مليار ريال (18.3 مليار دولار) خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2019 مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي والتي بلغت 86.844 مليار ريال (23.16 مليار دولار).

ووصلت ملكية الأجانب بالسوق الرئيسي السعودي- تاسي إلى 7.47 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، علما بأن قيمة الأسهم بالسوق بلغت 2.081 تريليون ريال (555 مليار دولار) بنهاية تلك الفترة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في مارس/آذار 2019، تضاعف نسبة مليكة الأجانب البالغة 5.12 بالمائة حينها، قائلا: "واليوم نتطلع إلى المستثمر الاستراتيجي جنباً إلى جنب مع المستثمر الأجنبي بعدما كان التركيز ينصب سابقاً على المستثمرين الماليين".

وكان القويز، ذكر في يناير/كانون الثاني 2019، أن عدد المستثمرين الأجانب تضاعف 3 مرات؛ ترقبا لترقية السوق لمؤشرات "إم إس سي آي"، مبينا أن هيئة السوق المالية تتوقع تدفقات بنحو 50 مليار دولار في 2019.

تملك الأجانب حصصا استراتيجية

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أواخر يونيو الماضي، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن

وفي شهر سبتمبر/أيلول 2016، بدأ سوق الأسهم السعودية "تداول"، العمل بالقواعد المحدثة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.



وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية وافق على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، التي تتضمن خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة؛ ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر.

وتشمل القواعد زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل الصناديق الحكومية، وأوقاف الجامعات، وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

عوامل دعمت الترقيات

شهد عام 2018 مجموعة من القرارات التنظيمية بالسوق المالية السعودية؛ بهدف تعزيز الشفافية بالأسواق وجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خطة الهيئة، للوصول بأسواق المال السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية.

وكان من أبرز القرارات التي دعمت الأجانب، إعلان السوق المالية السعودية (تداول)، عن تمكن المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازي "نمو"، ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، وذلك اعتبارا من بداية يناير/كانون الثاني 2018.

واعتمدت هيئة السوق في العام الماضي، التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، التي تهدف إلى تنظيم ورفع مستوى جودة إعلانات الصناديق، من خلال نماذج خاصة للإعلانات الخاصة بها.

وأصدر ‏مجلس إدارة الهيئة، في 10 يناير/كانون الثاني 2018، قراره باعتماد تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، التي تهدف إلى تنظيم تقديم منتجات وخدمات التقنية المالية في السوق المالية، وتم العمل بها من التاريخ نفسه.

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