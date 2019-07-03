الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم على مطار أبها

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء "رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، أدان الهجوم الإرهابي، الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي".

وأضاف في بيان أصدره الاتحاد "استهداف المدنيين يعد انتهاكا فاضحا للمثل والقيم الإنسانية والأعراف الدولية".

وتابع "يجب اتخاذ خطوات حثيثة وملموسة لمنع تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه ومحاربة فكره عبر تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الساعين لعرقلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي".

وجدد الطراونة التأكيد على موقف الاتحاد البرلماني العربي الثابت والداعم لجهود المملكة ومساعيها الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، ولجميع الخطوات التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها، وأمن وسلامة مواطنيها، معربا في الوقت نفسه عن ثقة الاتحاد بحكمة قيادة المملكة وقدرتها على الوقوف بثبات وعزيمة في وجه مختلف أشكال الإرهاب.