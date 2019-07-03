رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان الوضع في إدلب السورية

جي بي سي نيوز :- ناقش رئيس هيئة أركان الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، الوضع في سوريا، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركي، يشار غولر.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطرفين بحثا، أثناء الاتصال "الوضع في سوريا بما في ذلك منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتبادلا الآراء حول ضمان الاستقرار في المنطقة".

ويبقى الوضع في محافظة إدلب، المعقل الأخير للمعارضة المسلحة في سوريا، موضع حوار مستمر بين روسيا وتركيا، وسط إخفاق الدولتين في تحقيق بنود المذكرة الموقعة من قبل رئيسيهما، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في سبتمبر 2018، حول حل الأزمة في إدلب، خاصة فيمات يتعلق بالفصل بين "المعارضة المعتدلة" (المدعومة من أنقرة) و"الإرهابيين".

وازداد الوضع في إدلب حدة في الأشهر الأخيرة، وسط تكثيف عمليات الجيش السوري ضد المسلحين في المنطقة ومخاوف دولية من حدوث كارثة إنسانية، في حال شنت دمشق هجوما واسع النطاق في مدينة إدلب ومحيطها.

يذكر أن تركيا اتهمت أكثر من مرة القوات الحكومية السورية بقصف مراكز مراقبة تابعة لها في إدلب.

المصدر: تاس