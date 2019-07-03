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قصة صورة تشعل مواقع التواصل... إيفانكا وقادة العالم بينهم ابن سلمان

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قصة صورة تشعل مواقع التواصل... إيفانكا وقادة العالم بينهم ابن سلمان قصة صورة تشعل مواقع التواصل... إيفانكا وقادة العالم بينهم ابن سلمان

أبرزت إيفانكا، نفسها هذا الأسبوع بأسلوب فريد وغير مسبوق، كعضو في الوفد الأمريكي من جهة، وفرد في عائلة الرئيس من جهة أخرى. وحضرت إيفانكا اجتماعات ثنائية في القمة، وألقت خطابا حول تمكين المرأة في القمة، أمام قادة العالم أبرزهم الرئيس الياباني شينزو وملكة هولندا ماكسيما وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشعلت إيفانكا ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، بصورتها، وهي يحيط بها قادة العالم في تمكين المرأة، وقال المغردون، إن "إيفانكا جذبت كل العيون بجمالها المتميز وثقتها الأصيلة".

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن "إيفانكا ترامب بارزة للغاية وجذبت، حميع قادة العالم في قمة العشرين".

ويعتقد الكثير أن إيفانكا ترامب، هي الرمز المثالي للمرأة العصرية اليوم، فيما يتوقع آخرون أن تكون ابنة الرئيس ترامب الكبرى رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.

SputnikNews

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