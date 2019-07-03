اليابان تطالب بإجلاء مليون شخص بسبب الأمطار الغزيرة

مباشر: دعت السلطات في اليابان لإجلاء أكثر من مليون شخص في جزيزة كيوشو جنوب غرب البلاد، بسبب هطول أمطار غريزة تهدد بوقوع انهيارات أرضية واسعة النطاق.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن بعض المناطق في جنوب كيوشو استقبلت ما يصل إلى 1000 ملليمتر (39.4 بوصة) من الأمطار منذ يوم الجمعة، وهو ما يعادل كمية الأمطار التي تسقط عادةً طوال شهر يوليو/تموز بأكمله.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول حوالي 300 ملليمتر إضافية من الأمطار في بعض المناطق بحلول مساء الخميس.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن طلبات الإجلاء صدرت لنحو 1.02 مليون شخص من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي في الطرف الجنوبي من كيوشو.

كما نصحت حوالي 930 ألف شخص آخرين بتنفيذ عملية الإجلاء كذلك.

ومن جهته، صرح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بأنه على السكان التحرك لحماية حياتهم بما في ذلك الإجلاء المبكر كما أمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.

يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي، لقي حوالي 200 شخص حتفهم في غرب اليابان في أسوأ كارثة مناخية في عقود، كما أن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة الناجمة عن سقوط أمطار في اليابان كانت الأعلى منذ عام 1982.