أخبار عاجلة

آلاف الجزائريين يتظاهرون بذكرى الاستقلال -
باب الخلق | محمود سعد يشاهد مباراة المغرب وبنين - من كواليس حلقة الجمعة 5 يوليو 2019 -
بسبب انتظارها الطويل بمطار بيروت هي وطفلتها الرضيعة.. الفنانة نانسي عجرم تنتقد المسئولين عن المطار -
"الحكاية" يقدم العزاء في وفاة الشيخ خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة -
أحمد شوبير يتحدث عن تأهل السنغال لدور الثمانية ومباراة مصر وجنوب إفريقيا -
أحمد شوبير: المغرب دفعت ثمن سيطرة اللاعبين على المنتخب بعد أزمة حمد الله -
جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اليابان تطالب بإجلاء مليون شخص بسبب الأمطار الغزيرة

Google+ Print
اليابان تطالب بإجلاء مليون شخص بسبب الأمطار الغزيرة اليابان تطالب بإجلاء مليون شخص بسبب الأمطار الغزيرة

مباشر: دعت السلطات في اليابان لإجلاء أكثر من مليون شخص في جزيزة كيوشو جنوب غرب البلاد، بسبب هطول أمطار غريزة تهدد بوقوع انهيارات أرضية واسعة النطاق.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن بعض المناطق في جنوب كيوشو استقبلت ما يصل إلى 1000 ملليمتر (39.4 بوصة) من الأمطار منذ يوم الجمعة، وهو ما يعادل كمية الأمطار التي تسقط عادةً طوال شهر يوليو/تموز بأكمله.

ويتوقع خبراء الأرصاد هطول حوالي 300 ملليمتر إضافية من الأمطار في بعض المناطق بحلول مساء الخميس.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن طلبات الإجلاء صدرت لنحو 1.02 مليون شخص من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي في الطرف الجنوبي من كيوشو.

كما نصحت حوالي 930 ألف شخص آخرين بتنفيذ عملية الإجلاء كذلك.

ومن جهته، صرح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بأنه على السكان التحرك لحماية حياتهم بما في ذلك الإجلاء المبكر كما أمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.

يذكر أنه في يوليو/تموز من العام الماضي، لقي حوالي 200 شخص حتفهم في غرب اليابان في أسوأ كارثة مناخية في عقود، كما أن الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة الناجمة عن سقوط أمطار في اليابان كانت الأعلى منذ عام 1982.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية