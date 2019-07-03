أخبار عاجلة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البيتكوين تقفز 13% لتقود مكاسب العملات الإلكترونية

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: تحولت العملات الإلكترونية إلى المكاسب القوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة عملة البيتكوين التي صعدت 13 بالمائة في غضون ساعات قليلة.

وفي الوقت نفسه، فإن اللون الأخضر كان يكسو أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بمكاسب ملحوظة، بعدما سجل خسائر قوية في تعاملات أمس.

ويشهد السوق الرقمي تقلبات حادة في الأيام القليلة الأخيرة بين الصعود القوي والهبوط تارة أخرى لكن لا يمكن تجاهل حقيقة المكاسب القوية التي حققتها الأصول الرقمية في النصف الأول من العام الحالي بقفزة 200 بالمائة لصالح البيتكوين.

وبحلول الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 12.6 بالمائة لتصل إلى 11361.3 دولار.

وصعدت كذلك القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم لتصل إلى 202.18 مليار دولار، لتمثل حوالي 62 بالمائة من الحصة الإجمالية للسوق الرقمي.

7239d7a216.jpg

أداء البيتكوين خلال آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وبالنسبة للعملة التي تحل في الترتيب الثاني بالقائمة "الإيثريوم"، فارتفعت بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 295.93 دولار بقيمة سوقية قدرها 31.59 مليار دولار.

أما عملة الريبل فزادت إلى 0.4016 دولار بارتفاع 2.4 بالمائة، لتشغل بذلك المركز الثالث بقيمة سوقية قدرها 17.09 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة حلت عملة الليتكوين بمكاسب 4.4 بالمائة مسجلة 120.74 دولار بقيمة سوقية بلغت 7.54 مليار دولار.

وتذيل قائمة الخمسة الكبار عملة البيتكوين كاش بزيادة 4.3 بالمائة لتصل إلى مستوى 412.7 دولار بقيمة سوقية قدرها 7.38 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، صعدت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الرقمية إلى 324.75 مليار دولار مقارنة مع 298.60 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.474be8bdcc.jpg

أداء العملات الرقمية خلال آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً