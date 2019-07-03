البيتكوين تقفز 13% لتقود مكاسب العملات الإلكترونية

من: سالي إسماعيل

مباشر: تحولت العملات الإلكترونية إلى المكاسب القوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة عملة البيتكوين التي صعدت 13 بالمائة في غضون ساعات قليلة.

وفي الوقت نفسه، فإن اللون الأخضر كان يكسو أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بمكاسب ملحوظة، بعدما سجل خسائر قوية في تعاملات أمس.

ويشهد السوق الرقمي تقلبات حادة في الأيام القليلة الأخيرة بين الصعود القوي والهبوط تارة أخرى لكن لا يمكن تجاهل حقيقة المكاسب القوية التي حققتها الأصول الرقمية في النصف الأول من العام الحالي بقفزة 200 بالمائة لصالح البيتكوين.

وبحلول الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 12.6 بالمائة لتصل إلى 11361.3 دولار.

وصعدت كذلك القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم لتصل إلى 202.18 مليار دولار، لتمثل حوالي 62 بالمائة من الحصة الإجمالية للسوق الرقمي.

أداء البيتكوين خلال آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وبالنسبة للعملة التي تحل في الترتيب الثاني بالقائمة "الإيثريوم"، فارتفعت بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 295.93 دولار بقيمة سوقية قدرها 31.59 مليار دولار.

أما عملة الريبل فزادت إلى 0.4016 دولار بارتفاع 2.4 بالمائة، لتشغل بذلك المركز الثالث بقيمة سوقية قدرها 17.09 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة حلت عملة الليتكوين بمكاسب 4.4 بالمائة مسجلة 120.74 دولار بقيمة سوقية بلغت 7.54 مليار دولار.

وتذيل قائمة الخمسة الكبار عملة البيتكوين كاش بزيادة 4.3 بالمائة لتصل إلى مستوى 412.7 دولار بقيمة سوقية قدرها 7.38 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، صعدت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الرقمية إلى 324.75 مليار دولار مقارنة مع 298.60 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

أداء العملات الرقمية خلال آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)