"هدف": طرح أبحاث لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل السعودي

الرياض- مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ممثلاً بالمرصد الوطني للعمل، طرح عدد من الأبحاث والدراسات للباحثين المحليين تتعلق بسوق العمل السعودي، لمناقشة التوطين ومعالجة قضايا سوق العمل، وذلك استجابة لمتطلبات سوق ال عمل السعودي.

وقال "هدف" في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، إنه شرع خلال الفترة السابقة بحصر الأفكار البحثية والقضايا المتعلقة بسوق العمل وعرضها على مختصين من خلال تشكيل لجنة علمية تضم مختصين في الاقتصاد والموارد البشرية.

وأضاف أن ذلك لتقييم تلك الأفكار وربطها مع استراتيجية وتوجهات الصندوق وما جاء في رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني حول تعديل وتحديث مسار الاقتصاد الوطني بما في ذلك العنصر البشري، الذي هو أحد برامج الرؤية المستهدفة والمتمثل في برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتابع: "يهدف هذا الطرح إلى ربط صانعي سياسات سوق العمل بالباحثين المحليين، حيث أن المملكة تزخر بالكفاءات البحثية الوطنية المؤهلة في الجامعات السعودية".

ومن المقرر، أن يتم خلال الفترة القادمة طرح عدد من الأبحاث والدراسات تتمحور حول التنمية وإمكانيات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى ما يتطلب لسوق العمل السعودي من المهارات وتقييم المعاهد الغير ربحية وبرامجها.

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