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إنفوجرافيك.. 5 دول تستفيد من مبادرة طريق مكة

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الرياض- مباشر: يستعد الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"،  للانطلاق من مطارات 5دول إلى المملكة العربية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة "طريق مكة"إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته القيادة السعودية كأحد برامج رؤية 2030، للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.


وتهدف المبادرة للارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج بالدول التي انضمت للمبادرة الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة. 

ويستقبل مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر يوم غدٍ, أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ.

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