السطو على خزينة وزارة الإعلام السودانية وتوقيف متهمين

نقلت صحيفة الانتباهة السودانية، عن مصادر لها أن المتهمين الاثنين، أحدهما مسؤول بطاقم التأمين والآخر "عامل السيرك" في الوزارة.

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وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة، حيث سجلا اعترافا قضائيا بارتكابهما الجريمة وتم استرداد المبلغ المسروق كاملا، وسلم لوزارة الإعلام لبدء صرف رواتب الموظفين، فيما يجري إكمال ملف القضية لإحالته للمحاكمة.

وفي نهاية عطلة عيد الفطر الماضي، اكتشف الصراف في وزارة الإعلام السودانية ثقبا في الخزينة، وسرقة الأموال من داخلها.

وقال عقيد في الشرطة السودانية معتصم سليمان إن عملية السرقة تمت بواسطة إحداث ثقب في الخزينة وإن الخزينة مؤمنة بخدمة تأمين ذاتي دائمة ومستمرة، ما أفاد في حصر دائرة الاشتباه.