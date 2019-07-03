تباطؤ التضخم في تركيا لأدنى مستوى منذ أزمة العملة

مباشر: تراجع معدل التضخم في تركيا دون 16 بالمائة خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى قراءة منذ أزمة العملة، ما يمهد الطريق أمام خفض محتمل في معدل الفائدة.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 15.72 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي على أساس سنوي مقابل 18.71 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في تركيا سيتراجع إلى 15.74 بالمائة في الشهر الماضي.

وتمثل أرقام يونيو/حريزان أدنى قراءة للتضخم منذ أزمة العملة المحلية في أغسطس/آب 2018، ما دفع البنك المركزي في البلاد آنذاك لزيادة معدل الفائدة إلى 24 بالمائة.

وكان التضخم السنوي في تركيا تسارع إلى أعلى مستوى في 15 عاما خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما تجاوز 25 بالمائة.

وتأتي قراءة الشهر الماضي على أساس سنوي مع زيادة 26.88 بالمائة في مؤشر السلع والخدمات المتنوعة كما ارتفع مؤشر الأثاث والمعدات المنزلية بنحو 22.51 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم سجل 0.03 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقارنة مع 2.61 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان قطاع الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر المكونات التي شهدت هبوطاً على أساس شهري بتراجع 1.65 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين في تركيا ارتفع بنسبة 0.09 بالمائة خلال يونيو/حريزان الماضي على أساس شهري و25.04 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة لتتراجع العملة الخضراء إلى 5.6426 ليرة.