نشاط الخدمات في الصين يتراجع لأدنى مستوى بـ4 أشهر

مباشر: تراجع نشاط الخدمات في الصين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى قراءة في نحو 4 أشهر.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسستي "كاسين وماركت" للأبحاث، اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 52 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي وهي أدنى قراءة منذ شهر فبراير/شباط الماضي ومقابل 52.7 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الصين سوف يتراجع قليلاً إلى 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر بذلك النشاط الخدمي في الصين قرب الحد الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط والبالغ 50 نقطة.

وتأتي قراءة يونيو/حريزان على الرغم من تعافي أنشطة الأعمال بالشركات الخدمية في حين أنها تأثرت سلباً بعودة طلبيات الصادرات الجديدة إلى منطقة الانكماش ما يشير إلى الطلب الأجنبي الخافت.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً)، فتراجع من 51.5 نقطة إلى 50.6 نقطة خلال شهر يونيو/حريزان.

وتمثل وتيرة التوسع في المؤشر المركب بذلك أضعف قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً للبيانات.

وبحلول الساعة 10:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 6.8805 يوان.