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النائب العام السعودي: التعاون بين العرب حائط الصد لمواجهة الإرهاب

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النائب العام السعودي: التعاون بين العرب حائط الصد لمواجهة الإرهاب النائب العام السعودي: التعاون بين العرب حائط الصد لمواجهة الإرهاب

وأضاف خلال كلمته في الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب في ، أن هذه الجمعية تؤكد التقارب والتآخي بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات في التعاون القضائي وتبادل الخبرات في المجالات القضائية، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وأشار إلى أن العلاقات بين وشقيقتها من الدول العربية متنية ومميزة على جميع الأصعدة، في ظل المكانة الكبيرة للدول العربية، متابعا: "لقد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على عمق وتطوير العلاقات ومد جسور التواصل المستمر لتعظيم المنافع المشتركة بين الدول العربية".

وتابع الشيخ سعود المعجب، أن التعاون بين الدول العربية حائط الصد لمواجهة الإرهاب وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، خاصة التعاون القضائي بين الدول، ولذلك وافقت النيابة العامة في السعودية على إنشاء هذه الجمعية وشددت على أنها من المؤسسين والداعمين لها إيمانا بدورها في دعم وتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية، وتحقيق الاستفادة بين الدول خاصة في مجال مكافحة الجرائم وتحقيق التفاهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وانطلق في مصر صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق، الذي أكد في كلمته على ضرورة التعاون القضائي بين الدول العربية.

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