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تقرير: سامسونج تنتهي من إصلاح عيوب "جلاكسي فولد"

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تقرير: سامسونج تنتهي من إصلاح عيوب "جلاكسي فولد" تقرير: سامسونج تنتهي من إصلاح عيوب "جلاكسي فولد"

مباشر: كشفت تقارير صحفية أن شركة "سامسونج" انتهت من عملية إعادة تصميم هاتفها الجديد "جلاكسي فولد" وذلك بعد عيوب في شاشة الهاتف تسببت في تأخير عملية إصداره.

وذكر أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء أن أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية دخلت الآن المراحل النهائية في إنتاج النوع التجاري لكن لا يمكنها حتى الآن تحديد موعد بدء المبيعات.

وشددت المصادر على أن تعديلات سامسونج" تضمنت تمديد ما يُعرف بفيلم الحماية للالتفاف حول الشاشة بأكملها وتدفقها في الحواف الخارجية بحيث يكون من المستحيل تقشيرها باليد.

كما أعادت "سامسونج" إعادة تصميم المفصل ودفعته قليلاً إلى أعلى من جهة الشاشة للمساهمة في تمديد الفيلم بشكل أكبر حينما يتم فتح الهاتف.

وكانت شركة "سامسونج" منحت عينات من هاتفها الجديد القابل للطي إلى مستخدمين لتقيمه قبل عرضه في المتاجر للبيع في شهر أبريل/نيسان الماضي، ووجدوا به عيب في الشاشة يتسبب في انقطاع الاتصال عنها.

وشددت المصادر على أن الشركة ستبدأ قريباً في شحن المكونات الرئيسية لـ"جلاكسي فولد" بما فيهم البطارية والشاشة نحو المصنع الرئيسي في فيتنام من أجل التجميع، وذلك في الوقت الذي ستناقش فيه موعد إصدار الهاتف.

مباشر (اقتصاد)

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