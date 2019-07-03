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صندوق النقد: انعكاس منحنى العائد يظهر مخاطر تباطؤ اقتصادي حاد

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من: أحمد شوقي

مباشر: حذر مسؤول في صندوق النقد الدولي من أن انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية يجعل المخاطر التي تواجه الاقتصاد أسوأ بكثير.

وقال "توبياس أدريان"رئيس أسواق المال في صندوق النقد الدولي عبر مدونة الصندوق، أمس الثلاثاء، إن انقلاب منحنى العائد يُظهر مخاطر أكبر بحدوث انخفاض كبير في إجمالي الناتج المحلي.

 

وكان القارق بين عوائد أذون الخزانة لآجل 3 أشهر والسندات الأمريكية لآجل 10 سنوات قد وصل إلى 20 نقطة أساس بالأمس، ما يعني أن الديون قصيرة الآجل تمنح عائد أعلى من الدين الأطول آجلاً.

وينظر إلى انعكاس منحنى عائد السندات على أنه مؤشر لحدوث ركود اقتصادي في المستقبل القريب.

وذكر "أدريان" أن هناك احتمال بنسبة 5 بالمائة لحدوث انكماش في الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.6 بالمائة خلال العام المقبل.

وأوضح "أدريان" أن "السيناريو الأكثر ترجيحًا" للاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمثل في استمرار النمو الإيجابي وإن كان نموًا متباطأ إلى حد ما.

مباشر (اقتصاد)

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