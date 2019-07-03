أخبار عاجلة

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"هدف" يُحدد الموعد النهائي للفرص التدريبية للطلاب السعوديين بالقطاع الخاص

Google+ Print

الرياض- مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل ، عن طرح أكثر من 29 ألف فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة بالقطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي".

وذكر الصندوق في بيان نشر يوم الأربعاء، أنه تم قبول نحو 15084 طالباً وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدد "هدف" دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية، مشيراً الى أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، واختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب سيكون غداً.

وسيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ترشيحات:

مدراء المشتريات: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

الفالح: نقترب من المستوى الطبيعي من المخزون النفطي

وكالة: أول سندات للسعودية باليورو تُغطي بقرابة الـ5 مرات

"تداول": 18 شركة تمتلك جزءاً من أسهمها بنهاية الربع الثاني

وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو في 2020-2021

15 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة