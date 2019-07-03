"هدف" يُحدد الموعد النهائي للفرص التدريبية للطلاب السعوديين بالقطاع الخاص

الرياض- مباشر: كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل السعودية، عن طرح أكثر من 29 ألف فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة بالقطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي".

وذكر الصندوق في بيان نشر يوم الأربعاء، أنه تم قبول نحو 15084 طالباً وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدد "هدف" دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية، مشيراً الى أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، واختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب سيكون غداً.

وسيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

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