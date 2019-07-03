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صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

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صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد أول قروضه للاستثمار الخارجي

الرياض – مباشر: ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للمجلس خلال العام المالي الحالي.

وكشف الصندوق، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم، عن اعتماد مجلس الإدارة تمويل قروض زراعية نحو 1.15 مليار ريال.

وأوضح الصندوق، ان القروض تشمل أكثر من 600 مليون ريال لمشاريع زراعية متنوعة، و549 مليون ريال لتمويل قرض لإحدى الشركات الوطنية كأول قرض للاستثمار الخارجي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.

وناقش المجلس في اجتماعه اليوم عدداً من البنود منها تقرير الأداء العام للصندوق وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي، كما تابع مشروع تحديث استراتيجية الصندوق للفترة ( 2020-2025) واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

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