أخبار عاجلة

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تفاصيل جديدة حول مفجر نفسه في تونس

Google+ Print

© REUTERS / Ammar Awad

وأشار السليطي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الإرهابي أيمن السميري الذي فجر نفسه مساء أمس الثلاثاء 2 يوليو/ تموز، بعد أن تمت محاصرته من قبل الوحدات الأمنية، كان ينوي استهداف دورية تابعة للحرس الوطني بمفترق النقرة في منطقة الانطلاقة قبل أن يتم التعرف إليه من قبل الوحدات الأمنية، مبينا بأنه كان يحمل بعض المواد المتفجرة.

ووصف السليطي هذه العملية بـ"العملية الأمنية الناجحة" على اعتبار أنه تم رصد العنصر الإرهابي وملاحقته قبل أن يتم محاصرته من قبل وحدات الأمن، معتبرا بأنه لا يمكن وصفها حتى بـ"العملية الإرهابية الفاشلة" على حد تعبيره.

ونفى السليطي الشائعات التي تم تداولها بخصوص وجود امرأة كانت ترافقه أو ارتدائه لزي نسائي.

وكان سفيان الزعق، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية أكد في تصريح سابق لـ"سبوتنيك"، أن الوحدات الأمنية تمكنت مساء أمس من القضاء على الإرهابي أيمن السميري في حي الانطلاقة الواقع غربي العاصمة بعد مطاردته من قبل الوحدات الأمنية قبل أن يعمد إلى تفجير نفسه دون أن يتم تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية سبق ودعت المواطنين في بيان لها إلى إبلاغ الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية إلى الإبلاغ عن هذا العنصر الإرهابي.

يشار إلى أن أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري، تونسي مولود في 19 مارس/ آذار 1996، وقاطن حي ابن خلدون بالعاصمة تونس.

وشهدت العاصمة تونس الخميس الماضي 27 من يونيو/ حزيران تفجرين إرهابيين متزامنين، تمثلتا في تفجرين انتحاريين، الأول وقع في نهج شارل ديغول القريب من شارع الحبيب بورقيبة  وأسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أمني آخر وثلاثة مدنيين، أما التفجير الانتحاري الثاني فقد حدث قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في منطقة القرجاني وأسفر عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة لأربعة أشخاص كانوا على مقربة من مكان العملية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة

الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة

الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة

بيان جديد من محامي أسرة القذافي

بيان جديد من محامي أسرة القذافي