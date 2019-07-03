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إيداع نجل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق في الحبس المؤقت

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وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أنه "تم إيداع نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بالإضافة إلى مدير ديوان رجل الأعمال علي حداد".

© REUTERS / HANDOUT

كما ذكر أنه تم إيداع رجل الأعمال أحمد معزوز، مالك مجمع معزوز في الحبس المؤقت. كما تم سماع إفادات عدة متهمين وشهود في قضية معزوز لتركيب السيارات.

وأوضحت أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد استمع لإفادات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في ملف معزوز.

كما استمع قاضي التحقيق لإفادات وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي في ملف معزوز.

وأصدرت النيابة العامة، بنهاية مايو/ أيار الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل/ نيسان الماضي.

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