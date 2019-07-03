أخبار عاجلة

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع النشاط الخدمي ببريطانيا لأدنى مستوى في 3 أشهر

Google+ Print
تراجع النشاط الخدمي ببريطانيا لأدنى مستوى في 3 أشهر تراجع النشاط الخدمي ببريطانيا لأدنى مستوى في 3 أشهر

مباشر: انخفض النشاط الخدمي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى في 3 أشهر وبعكس توقعات استقراره عند مستويات مايو/آيار السابق له.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي سجل 50.2 نقطة، مقابل مستوى شهر مايو/آيار السابق له وتوقعات المحللين بأن يُسجل 51 نقطة.

ويفصل مستوى 50 نقطة نشاط القطاع عن ركوده، حيث أن النشاط الخدمي في بريطانيا مهدد الآن بالدخول في حالة ركود.

وصرح موفري الخدمات بأن نشاط الأعمال كان قريباً من الركود في يونيو/حزيران الماضي، وهو يتناقض مع الانتعاش المتواضع الذي شُهد في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط الأعمال في الشهر الماضي إلا أن عدد طاقم العمل في القطاع ارتفع بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب 2017.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2570 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً