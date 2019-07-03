تراجع النشاط الخدمي ببريطانيا لأدنى مستوى في 3 أشهر

مباشر: انخفض النشاط الخدمي في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى في 3 أشهر وبعكس توقعات استقراره عند مستويات مايو/آيار السابق له.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي سجل 50.2 نقطة، مقابل مستوى شهر مايو/آيار السابق له وتوقعات المحللين بأن يُسجل 51 نقطة.

ويفصل مستوى 50 نقطة نشاط القطاع عن ركوده، حيث أن النشاط الخدمي في بريطانيا مهدد الآن بالدخول في حالة ركود.

وصرح موفري الخدمات بأن نشاط الأعمال كان قريباً من الركود في يونيو/حزيران الماضي، وهو يتناقض مع الانتعاش المتواضع الذي شُهد في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من تباطؤ نشاط الأعمال في الشهر الماضي إلا أن عدد طاقم العمل في القطاع ارتفع بأسرع وتيرة منذ أغسطس/آب 2017.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2570 دولار.