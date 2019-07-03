السعودية تطلق مبادرة لحوكمة المنظمات والمؤسسات الأهلية

الرياض- مباشر: أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً تطوير معايير الإشراف والحوكمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبحسب بيان للوزارة نشر يوم الأربعاء، شملت تلك المبادرة المعايير المطورة جوانب السلامة المالية والامتثال والالتزام بالأنظمة واللوائح وكذلك جانب الشفافية والافصاح، وذلك ضمن مبادرة حوكمة الجهات غير الربحية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

وبحسب البيان، يركز معيار السلامة المالية على قياس كفاءة الجمعية في إنفاق المال والتأكد من أن نسبة النفقات الإدارية والتشغيلية لها تقع في النطاق المقبول.

كما يركز على قياس مستوى استدامتها ومدى قوة التنظيم المالي الداخلي الذي يحمي الجمعية والمؤسسة من التعرض للممارسات الخاطئة في التعامل مع الأموال.

أما بالنسبة لمعيار الامتثال والالتزام فهو لقياس مستوى امتثال الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ونظام مكافحة غسل الأموال، وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF والتعاميم الصادرة من الوزارة والجهات المشرفة والمختصة.

وكذلك قياس التزامها بمبادئ وممارسات الحوكمة الرشيدة، ومدى فاعلية أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة وقيامهم بالأدوار المطلوبة منهم.

ترشيحات:

مدراء المشتريات: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

الفالح: نقترب من المستوى الطبيعي من المخزون النفطي

وكالة: أول سندات للسعودية باليورو تُغطي بقرابة الـ5 مرات

"تداول": 18 شركة تمتلك جزءاً من أسهمها بنهاية الربع الثاني

وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو في 2020-2021

15 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان