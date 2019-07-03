السعودية تُحدد موعد استقبال أولى رحلات موسم الحج

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم استقبال أولى رحلات موسم الحج لهذا العام 1440هـ اعتبارا من يوم غد الخميس.

وأضافت الهيئة، وفقا لما نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم استقبال الحجيج عبر مطاري جدة والمدينة المنورة؛ وفقا للخطة التشغيلية التي تستمر لمدة 75 يوما.

وأكدت هيئة الطيران المدني، استكمال استعداداتها لاستقبال رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، مبينة أن الخطة التشغيلية التي أعدتها تشمل الكثير من الترتيبات والخدمات اللوجستية والميدانية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم استقبال 48 ألف مسافراً يومياً بمجمع صالات الحج والعمرة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى جانب 45.17 ألف مسافرا يومياً بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، يوم الخميس المقبل، الموافق الأول من شهر ذي القعدة، وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني.

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