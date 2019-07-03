سهم "الخليجية العامة" يتصدر ارتفاعات السوق السعودي..ويصعد لأعلى مستوياته بشهرين

الرياض- مباشر: سجل سهم "الخليجية العامة للتأمين التعاوني"، ارتفاعاً ملحوظاً في الساعات الأولى من تعاملات جلسة الأربعاء، وذلك بعد إعلان الشركة عن حصولها على عقد تقديم خدمات التأمين الطبي لشركة "الراشد للمقاولات".

وفي تمام الساعة 11:30 بتوقيت الرياض، تصدر السهم ارتفاعات السوق بنحو 3.49 بالمائة، ليسجل ارتفاعاً إلى مستوى 11.32 ريال وهو أعلى مستوى يلامسه السهم منذ شهرين.

وجرى التعامل على 435.133 ألف سهم وبقيمة 4.915 مليون ريال من خلال 396 صفقة.

وتأتي ارتفاعات السهم في أعقاب الإعلان عن ترسية عقد مع شركة "الراشد للمقاولات" لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء، مشيرة الى أن قيمة العقد تبلغ أكثر من 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام المالي 2018.



وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة، مبيّنةً أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس الثلاثاء، على زيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وسجل قطاع التأمين ارتفاعاً بنحو 0.71 بالمائة، فيما سجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تداول" تراجعاً بنحو 0.06 بالمائة الى مستوى 8829.35 نقطة ليفقد من خلالها 4.87 نقطة بعد التداول على 27 مليون سهم وبقيمة 634.34 مليون ريال موزعة على 27 ألف صفقة.

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