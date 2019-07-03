واشنطن تفرض رسوماً بأكثر من 400%على واردات الصلب من فيتنام

مباشر: طبقت الولايات المتحدة تعريفات بأكثر من 400 بالمائة على واردات الصلب من فيتنام.

وأرجعت وزارة التجارة في الولايات المتحدة الـ3 أحكام الأولية الخاصة بالتحايل والصادرة في حق فيتام اليوم الأربعاء إلى أن بعض الشركات تشحن المنتجات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للتهرب الرسوم.

وأوضح البيان أنه كان يتم شحن منتجات محددة في كوريا الجنوبية وتايوان إلى فيتنام لإخضاعها إلى معالجة بسيطة قبل أن يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة كمنتجات صلب مقاومة للتآكل.

وكان مسئولي الجمارك يتم توجيههم بجمع الودائع النقدية بمعدلات تصل إلى 456.23 بالمائة على واردات الصلب التي يتم إنتاجها في فيتنام عبر استخدام مواد من كوريا الجنوبية وتايوان.

وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث اتجه نحوها عدد من المصنعين بعد تطبيق تعريفات جمركية على بكين.

ووصل فائض الميزان التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة إلى مستوى أكثر من 20 مليار دولار منذ 2014، ووصل في العام الماضي إلى 39.5 مليار دولار في العام الماضي.