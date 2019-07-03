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المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:30 مساءً
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:26 مساءً
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:22 مساءً
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:11 مساءً
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:10 مساءً
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:08 مساءً
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين
-
الجمعة 05 يوليو 2019 09:58 مساءً
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي
-
الجمعة 05 يوليو 2019 09:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المنتدى الدولي لتطويرالعمل البرلماني ينهي أعماله في موسكو وسط حضور عربي واسع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 يوليو 2019 11:48 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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