مارك كارني: الحرب التجارية والبريكست تسببا في صدمة للأسواق

مباشر: أكد رئيس بنك إنجلترا على أن الحرب التجارية العالمية وإتمام البريكست دون صفقة هم مخاطر متنامية، مشيراً إلى أن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من المساعدة للتعامل مع الجوانب السلبية.

وقال مارك كارني في خطاب نشره موقع المركزي البريطاني أمس الثلاثاء إن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً رفعت الإمكانية المتعلقة بأن التوترات التجارية يمكن أن تكون متفشية ومستمرة ومدمرة على نحو أكبر مما كان متوقعاً مسبقاً.

وأضاف: "النمو الاقتصادي في بريطانيا توقف في الربع الثاني..كما أن النمو على مدار النصف الأول كان يسير عند مستويات أقل من المتوقع وكان يعتمد بشكل كبير على مرونة إنفاق الأسر لتعويض الانخفاض في استثمارات الشركات".

ويرى كارني أن معدل التضخم المنخفض في العديد من الاقتصاديات المتقدمة من المحتمل أن يشير إلى تخفيض احتمالات بقاء معدل التضخم عند المستهدف بمستويات بأكثر مما تعتقد البنوك المركزية.

وأشار رئيس بنك إنجلترا إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي إلى جانب التخفيضات الضريبية لتعويض الصدمات.

وشدد مارك كارني على أن حالة عدم اليقين ذات الصلة بالبريكست أدت إلى انقطاع الاتصال بين توقعات السوق لمعدلات الفائدة ودليل بنك إنجلترا.

وتابع: "التحول الحاد في توقعات السوق بشأن معدل الفائدة وتحديداً في الولايات المتحدة تسبب في صدمة بثقة الأعمال والاستثمار لدى الولايات المتحدة والصين وهو أمر مماثل لما حدث في بريطانيا".