البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

السيد جمال:

الرياض – مباشر: رفعت المصارف بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية خلال شهر مايو/ أيار 2019 بنسبة 23.98 بالمائة على أساس سنوي، لتواصل ارتفاعها عند أعلى مستوياتها.

وارتفعت ملكية المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية في مايو/أيار الماضي، بزيادة تعادل 67.562 مليار ريال؛ لتبلغ 349.232 مليار ريال مقابل 281.67 مليار ريال بالشهر المقابل من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات حديثة اطلع عليها "مباشر" لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

وتخطط السعودية لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال خلال عام 2019؛ للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة، وفقا لما أعلنه مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة المصارف بالمملكة من السندات الحكومية بنحو 1.8 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2019، والتي بلغت خلاله 343.129 مليار ريال، لتشتري البنوك سندات حكومية بقيمة 6.103 مليار ريال خلال مايو/أيار الماضي.

يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية، مطلع الشهر الجاري، سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين.

وذكرت وكالة "رويترز"، أنه تم تغطية أول سندات تطرحها المملكة العربية السعودية والمقومة باليورو بنحو 5 مرات، وتجاوزت الطلبات عليها 14.5 مليار يورو.

واشترت المصارف سندات حكومية وشبه حكومية بقيمة 44.302 مليار ريال منذ بداية العام الجاري؛ عليما بأنها بلغت بنهاية عام 2018 نحو 304.93 مليار ريال.

وتمثل استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 87.4 بالمائة من مطلوبات البنوك من القطاع العام بالمملكة العربية السعودية خلال مايو/أيار 2019؛ والتي بلغت قيمتها 399.4 مليار ريال.

وأقفلت وزارة المالية السعودية طرحا للصكوك المحلية لشهر مايو/أيار الماضي بقيمة 2.84 مليار ريال، مقسمة على شريحتين.

وبنهاية العام 2018، ارتفعت ملكية المصارف من السندات الحكومية بنسبة 19.85 بالمائة ما يعادل 50.51 مليار ريال على أساس سنوي.

وبلغت استثمارات البنوك بالمملكة من السندات الحكومية ما قيمته 304.93 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 254.42 مليار ريال في 2017.

وخلال أبريل/ نيسان الماضي، واصلت المصارف بالمملكة رفع استثماراتها بالسندات الحكومية؛ بعد شراء سندات بقيمة 7.119 مليار ريال على أساس شهري.

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