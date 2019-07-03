ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب الكشف عن بيانات اقتصادية

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1274 دولار، بينما تراجع أمام الين بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.66 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.2566 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9861 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 96.855، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى منذ 20 يونيو/حزيران.

وتوصلت الولايات المتحدة والصين في نهاية الأسبوع الماضي إلى وقف تطبيق مزيد من التعريفات الجمركية على الواردات المتبادلة، واستئناف المباحثات التجارية ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي".

وتعمل اليوم الأسواق في الولايات المتحدة لمدة نصف يوم على أن تتوقف التداولات بها غداً احتفالاً بعيد الاستقلال.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة ومؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.