الخضري: قرار المحكمة التجارية إيجابي لنا

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، إن قرار المحكمة التجارية بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، هو أمر إيجابي للشركة، لحمايتها من أن تكون منقضية بقوة النظام.

وأضاف فواز الخضري لـ"CNBC" عربية، أن خطة إعادة الهيكلة في مراحل متقدمة وقاربت على الانتهاء، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها إلى حوالي 70 بالمائة.

وأشار إلى أن الإجراء يعطي للشركة مهلة لإنهاء خطة الهيكلة، حيث إن فترة الـ90 يوما الممنوحة للشركة لإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة كانت غير كافية.

كما نوه إلى أن الإعلان عن نتائج العام 2018 سيتم خلال منتصف الشهر الحالي، وسيلي ذلك الإعلان عن نتائج الربع الأول من 2019 قبل نهاية الشهر.

وأعلنت الشركة، يوم الاثنين الماضي، عن صدور حكم من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

ترشيحات:

مدراء المشتريات: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية

أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 58% بالربع الأول من 2019

وكالة: أول سندات للسعودية باليورو تُغطي بقرابة الـ5 مرات

"تداول": 18 شركة تمتلك جزءاً من أسهمها بنهاية الربع الثاني

وزير الطاقة السعودي: طرح أرامكو في 2020-2021

15 قراراً لمجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة الملك سلمان