الرياض- مباشر: أودع صندوق التنمية العقارية 561 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان السعودي وصندوق التنمية العقارية في شهر يونيو 2019، منها 153 مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و 408 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وقال الصندوق في بيان له اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، بلغت 5.119 مليار ريال، منذ بداية التحول وحتى يونيو 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى يونيو 2019، بلغت نحو 929.2 مليون ريال.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" نحو أربعة مليارات و 127.3 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين من القروض العقارية المدعومة بشكل شهري.

وشدد على الحرص بالمضي قدمًا مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.

وأكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن ضمن الدفعات السابقة لبرنامج "سكني" عن تخصيص أكثر من 285 ألف قرض عقاري مدعوم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق.

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