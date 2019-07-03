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ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من لحوم الخنزير والكحول إلى أسواق دول إسلامية

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 تزداد صادرات كوريا الجنوبية من لحوم الخنزير والمشروب الكحولي الكوري "سوجو" إلى أسواق دول إسلامية، بحسب مانقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

© Sputnik .

فوفقا لمؤسسة كوريا لتجارة المنتجات الزراعية والسمكية والغذائية اليوم الأربعاء، ترتفع صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا، فيما تزيد صادرات لحوم الخنزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ففي العام الماضي، سجلت صادرات كوريا الجنوبية من "سوجو" إلى إندونيسيا 1.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.1% عن العام الذي سبقه.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات "سوجو" إلى إندونسيا بنسبة 156% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 2.78 مليون دولار.

وقالت المؤسسة إن إندونيسيا تحظر، من حيث المبدأ، شرب الكحول للمستهلكين المسلمين، إلا أنها تسمح لغير المسلمين والأجانب بشرب الكحول في المدن الرئيسية والوجهات السياحية، مضيفة أن عدد السكان غير المسلمين في إندونيسيا يبلغ 34.5 مليون شخص، نحو 13% من مجموع السكان.

وعلى الرغم من أن أكل لحم الخنزير محرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن استهلاك لحوم الخنزير آخذ في الازدياد هناك.

ويعزى ذلك للسماح باستهلاك وتوزيع لحوم الخنزير للأجانب غير المسلمين. ويمثل الأجانب 90% من مجموع السكان في الإمارات (9.8 مليون نسمة).

ففي العام الماضي، بلغ حجم استهلاك لحوم الخنزير في الإمارات نحو 540 طنا، مسجلا أعلى مستوى له.

وصدرت كوريا الجنوبية 10 أطنان من لحوم الخنزير إلى الإمارات في شهر أبريل من العام الجاري، بزيادة قدرها 158% عن نفس الفترة من العام الماضي. ومن المتوقع أن تتجاوز صادرات كوريا الجنوبية من لحوم الخنزير إلى الإمارات 40 طنا حتى نهاية العام الجاري.

SputnikNews

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