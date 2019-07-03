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المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:30 مساءً
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:26 مساءً
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:22 مساءً
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:11 مساءً
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:10 مساءً
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:08 مساءً
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين
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الجمعة 05 يوليو 2019 09:58 مساءً
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي
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الجمعة 05 يوليو 2019 09:56 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
والد إيلان كردي (الطفل الغارق على السواحل التركية) عن صورة المهاجر السلفادوري: "جعلتني أبكي"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 03 يوليو 2019 11:06 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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