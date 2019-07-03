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ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ نوفمبر

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ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ نوفمبر ارتفاع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ نوفمبر

مباشر: تعافي أداء النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني وذلك في قراءة البيانات النهائية، وسط ارتفاع في نشاط الخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث اليوم الأربعاء أن مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو سجل 52.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية عند 52.1 نقطة، ومستوى 51.8 نقطة في مايو/آيار السابق له.

وأوضحت البيانات أن نشاط الخدمات أظهر تحسناً في الشهر الماضي حيث زاد إلى 53.6 نقطة، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية عند 53.4 نقطة، ومستوى أعلى من مايو/آيار حينما سجل 52.9 نقطة.

وتابعت البيانات أن النمو القوي في منطقة اليورو كان مرتكزاً على مزيد من الارتفاع في معدلات الأعمال الجديدة.

ولكن على الجانب الآخر انخفض الإنتاج بين منتجي السلع للشهر الخامس على التوالي وبمعدلات هي الأعلى على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1279 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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