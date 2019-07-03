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السعودية للكهرباء": زيادة عدد قُراء العدادات 35% بجميع مناطق المملكة

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السعودية للكهرباء": زيادة عدد قُراء العدادات 35% بجميع مناطق المملكة السعودية للكهرباء": زيادة عدد قُراء العدادات 35% بجميع مناطق المملكة

الرياض- مباشر: قالت الشركة للكهرباء، إن عدد قُراء العدادات ارتفع بنحو 35 بالمائة خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التزامها بقراءة عدادات أكثر من 9.6 مليون مشترك خلال 30 يوماً فقط.

وأضافت "السعودية للكهرباء" في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد قُراء العدادات في مناطق المملكة المختلفة وصل إلى أكثر من 3700 قارئ، بعد أن كان 2750 قارئ العام الماضي.

وتابع البيان أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد القُراء تهدف لسرعة تدقيق ومراجعة القراءات وفق أنظمة فوترة حديثة، وإصدار الفواتير خلال 6 أيام فقط من تاريخ قراءة العداد.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية والتقنية التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشفافية مع المشتركين.

وأوضحت أن تلك الخطوة كان من بينها إرسال رسالة نصية للمشترك في نفس يوم قراءة عداده ليتمكن من مطابقة "القراءة الحالية" في الفاتورة الجديدة مع قراءة العداد، واعتماد تصميم جديد للفاتورة يُركز على إبراز المعلومات والبيانات التي تهم المشترك.

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