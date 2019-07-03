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وفد من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان للجامعة أن "وفدا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصل إلى الخرطوم في إطار الجهود والاتصالات التي تقوم بها مع المجلس العسكري الانتقالي وممثلي القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد".

© Sputnik . M.Hemida

وأوضح البيان أن "زيارة الوفد تأتي في سياق التزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف في السودان، ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض، والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطني عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الانتقالية".

 

وكان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الجامعة تدعم نقل السلطة للمدنيين في السودان بشكل سلمي، داعيا لحل الأزمة في البلاد دون تدخل خارجي.

وأكد أبو الغيط أن "الحلول للوضع الحالي يجب أن تكون سودانية خالصة، وأن يتم التوصل إليها في إطار وطني خالص، بعيدا عن التدخلات أو الإملاءات الخارجية، وبشكل يحترم استقلال وسيادة السودان وتطلعات كافة أطياف شعبه ومكوناته".

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