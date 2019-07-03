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رسالة صوتية من معتقل سعودي في أمريكا إلى الملك سلمان وولي عهده

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رسالة صوتية من معتقل سعودي في أمريكا إلى الملك سلمان وولي عهده رسالة صوتية من معتقل سعودي في أمريكا إلى الملك سلمان وولي عهده

وقال حميدان في التسجيل الصوتي، الذي نشرته ابنته نورا على صفحتها عبر "تويتر": "الحمد لله على كل حال، أنا أحببت أن تسمعوا هذا الكلام مني، لأنه إذا ما فهمناه فلن نفهم أشياء كثيرة، اعلموا أن الله لقوي عزيز، يعني له كمال القوة وكمال العزة والله آخذ بناصية كل دابة.. أعرفوا أن أمري مع الله سبحانه وتعالى.. انا أعرف أن ما أحد مقصر لا أنتم ولا كذا ولكن الحمد لله مع العلم أن الناس ملت ولكن لا تملون من الله سبحانه وتعالى ولا تيأسوا من روح الله".

وأضاف حميدان: "بلغوا سلامي للملك سلمان ولمحمد بن سلمان والله يسرها بلغوا سلامي وإن شاء الله خير وإن شاء الله يتسببوا ببعض الأسباب والله يسرها للجميع وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأبدا لا تقلقون ولا تضيق صدوركم وأعرفوا إني أنا ولله الحمد أن بإذن الله قربت وأجي عندكم".

​من جانبه، نشر تركي، نجل حميدان التركي، تغريدة على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، قال فيها: "حسبنا الله ونعم الوكيل، لجنة الإفراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي حميدان التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفياً دون الاستماع لأقواله.. اللهم إنه مغلوب فانتصر له".

واعتقل التركي عام 2006، بتهم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها، ورغم نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها مؤامرة، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، لكنه خفض مدة سجنه من 28 عاما إلى 8 أعوام عام 2011، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

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