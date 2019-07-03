سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بشكل هامشي في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء؛ وسط تباين بأداء القطاعات، وجاء مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر.

وصعد "تاسي" بنسبة 0.08 بالمائة، بحلول الساعة 10:42 بتوقيت السعودية، ليرتفع لمستوى 8841.41 نقطة، بعد إضافة 7.15 نقطة.

وبلغت قيم التداول في تلك اللحظات 324.58 مليون ريال، من خلال التداول على 14.28 مليون سهم، تمت بتنفيذ 15.1 ألف صفقة.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الارتفاعات بنسبة 1.7 بالمائة، يليه الإعلام بنحو 1.5 بالمائة، ودعم المؤشر مكاسب البنوك بنسبة 0.26 بالمائة.

وفي المقابل، كان الاتصالات الأبرز بين القطاعات المتراجعة في هذه الأثناء بنسبة 0.52 بالمائة.

وتصدر سهم "الخليجية العامة" الارتفاعات بنحو 3.6 بالمائة، فيما حل "ينساب" بمقدمة التراجعات بنحو 3 بالمائة.

وعلى مستوى الموازي، صعد بنسبة 0.02 بالمائة في تلك اللحظات؛ ليستقر عند مستوى 3725.34 نقطة.

ودعم ارتفاع سهم "العمران" بنبة 2.3 بالمائة مؤشر السوق الموازي بالتعاملات الصباحية، وسط استقرار أغلب أسهم السوق باستثناء تراجع "بحر العرب" بنحو 0.5 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع بعد ارتفاعات استمرت 5 جلسات على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، فيما أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الرابعة.

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