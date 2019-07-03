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العراق يتوصل إلى آلية لشراء الكهرباء والغاز من إيران رغم العقوبات الأمريكية

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قال المسؤول الحكومي لـ"فرانس برس" إن المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأمريكيين توصلوا بعد أشهر من المحادثات إلى آلية تمكن العراق من السداد لإيران عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي.

ووفقا لهذه الآلية لن تتمكن إيران من سحب الأموال، بل ستستخدمها حصرا لشراء سلع من خارج العراق.

يقول وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة إن العراق مطالب بسداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمنا لشراء كهرباء وغاز سابقا.

© Sputnik . Sergey Mamontov

وأكد مسؤول أمريكي للوكالة ذاتها أن واشنطن على علم بهذه الآلية، غير أن السفارة الأمريكية في بغداد رفضت التعليق على الأمر.    

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.

وتريد واشنطن كبح النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق حيث تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.

وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

SputnikNews

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