نائب سوري: البرلمانان السوري والروسي على أعلى درجات التنسيق

موسكو — سبوتنيك. وقال البرلماني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن كبرلمان سوري وكبرلمان روسي، على أعلى درجات التنسيق والتعاون ودائما هناك دعوات ولقاءات وأيضا قنوات الاتصال مفتوحة دائما لأن العلاقة التي تحكمنا مع روسيا هي علاقة استراتيجية".

وأضاف الطويل:

إذا نظرنا إلى خارطة التعاون الروسي السوري، فهي خارطة على المستوى السياسي، فهي خارطة قديمة جدا،…، وخلال كافة مراحل التاريخ إلى هذه اللحظة وعلاقة سوريا مع روسيا هي علاقة استراتيجية.

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وتابع قائلا "بكل الحروب التي مرت على سوريا وفي أوقات السلم والرخاء دائما كان هناك تعاون سوري روسي بكافة الأصعدة والآن يتتوج الدعم الروسي خلال الحرب بأبهى صوره، فروسيا تدعم سوريا بكثير من المجالات أهمها المجالات السياسية في المحافل الدولية، والمجالات العسكرية، في حربها مع الإرهاب".

وأشار عضو البرلمان السوري إلى أهمية المنتدى البرلماني الدولي الذي عقد في موسكو، قائلا "أهمية هذه الفعالية بأنها تمثل 132 دولة وحوالي 800 برلماني من هؤلاء الدول اجتمعوا بموسكو للتشاور من اجل تطوير العمل البرلماني، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تختلف عن الدبلوماسية السياسية للحكومات، من أجل كسر الحواجز وعقد العلاقات والصداقات بين البرلمانات وشعوب دول هذه البرلمانات".

هذا وينظم أعمال الدورة الثانية للمنتدى الدولي "التنمية البرلمانية" في العاصمة الروسية موسكو، بمبادرة من مجلس الدوما الروسي، الذي يمتد ما بين 1-2 تموز/ يوليو.

ويشارك بالمنتدى حوالي 130 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويهدف المنتدى إلى البحث عن حلول تشريعية فعالة والاستجابة للتحديات العالمية.

ويتضمن برنامج المنتدى قضايا دولية حالية كالأمن والاستقرار والدعم التشريعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وآفاق عمل المؤسسات البرلمانية، والشباب والسياسة البيئية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.