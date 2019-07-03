ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب التطورات التجارية والسياسية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية، ووسط ترقب للتطورات السياسية والاقتصادية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 389.9 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 12559.1 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.08 بالمائة إلى 5581.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 7578.8 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1273 دولار.

وقاد قطاع المرافق المكاسب في مستهل التعاملات حيث ارتفع بنحو 0.9 بالمائة، على الجانب الآخر انخفض قطاعي البنوك والنفط بنسبة 0.4 بالمائة.

ويأتي انخفاض قطاع النفط في أوروبا تزامناً مع تراجع أسعار الخام بنسبة 5 بالمائة عند تسوية جلسة أمس.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي رشح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد أمس لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت لاجارد: "يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي وفي ضوء ذلك وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتًا عن مسؤولياتي كمدير لصندوق النقد خلال فترة الترشيح".

وفي سياق منفصل صرح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا بأن الحرب التجارية العالمية واحتمالات إتمام البريكست دون اتفاق يفرضون تهديدات متنامية بالنسبة للاقتصاد البريطاني الذي من المحتمل أن يحتاج إلى مزيد من المساعدة للتعامل مع الجوانب السلبية المحتملة.

وعلى صعيد التطورات التجارية، صرح المتحدث باسم رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد لايزال منفتح للمناقشات التجارية مع الولايات المتحدة ولكن بشرط أن يكون ذلك بدون شروط مسبقة ويهدف نحو نتائج عاجلة.

وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الأسبوع الجاري عن قائمة تضم سلع إضافية يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها 4 مليار دولار تمهيداً لتطبيق تعريفات جمركية ضدها.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في منطقة اليورو، إلى جانب بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة.