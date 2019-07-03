"الخليجية العامة" تفوز بعقد لتقديم خدمات التأمين لـ"الراشد للتجارة"

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن ترسية عقد مع شركة الراشد للتجارة والمقاولات، لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد أكثر من 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية للعام 2018م.

وأشارت إلى أن مدة العقد، سنة ميلادية واحدة اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 يوليو / تموز 2019م.

كما نوهت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، عن تسلمها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، على زيادة رأسمالها بقيمة 300 مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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