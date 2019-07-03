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الذهب يواصل المكاسب ويربح 20 دولار

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الذهب يواصل المكاسب ويربح 20 دولار الذهب يواصل المكاسب ويربح 20 دولار

مباشر: واصلت الذهب مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء وارتفعت بأكثر من 20 دولار للأوقية، مع مخاوف تباطؤ الاقتصادي العالمي، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 20.10 دولار للأوقية إلى 1428.10 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.65 دولار عند 1425.30 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 96.795.

ويعاني المستثمرون من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مع ضعف بيانات النشاط الصناعي العالمي.

وفي الأسبوع الجاري أظهرت البيانات انكماش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف خلال يونيو/حزيران عند 49.4 نقطة.

وأوضح البيان أن معظم الدول التي شملها الاستطلاع سجلت انكماش في النشاط الصناعي مثل الصين وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وتايوان وإيطاليا وروسيا.

وفي سياق منفصل أكد الرئيس الأمريكي على أن المحادثات التجارية مع الصين تم استئنافها بالفعل، من قبل لقائه بالرئيس الصيني في اليابان في نهاية الأسبوع الماضي.

كما اتفق أكبر اقتصادين في العالم على وقف تطبيق تعريفات جمركية جديدة.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الميزان التجاري وطلبات إعانة البطالة ومؤشر "أي.إس.إم" للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

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