أخبار عاجلة

باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة -
شاهد.. العرض العسكري بمناسبة عيد استقلال فنزويلا -
باب الخلق | محمود سعد واسرة أخر النهار ينعون خالد القاسمي وخالص العزاء لحاكم الشارقة -
صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين -
السودانيون يرحبون بالاتفاق السياسي -
السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة -
الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة -
باب الخلق | السيرة الذاتية لبرنس الفن عزت ابوعوف -
محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط الأسهم اليابانية في الختام مع مكاسب الين

Google+ Print
هبوط الأسهم اليابانية في الختام مع مكاسب الين هبوط الأسهم اليابانية في الختام مع مكاسب الين

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع مكاسب الين، واتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح.

وفي نهاية التعاملات انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمائة إلى 21638.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 1579.5 نقطة.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 107.59 ين.

وأثرت قوة الين على الأسهم الدورية وبشكل خاص التي تعمل في التصدير، فتراجع سهم شركة "نيسان" في الختام بنحو 2.1 بالمائة، فيما هبط سهم "ميتسوبيشي موتورز" بنسبة 1.5 بالمائة، أما سهم "هوندا" فانخفض بنحو 1.7 بالمائة.

كما أن الانخفاض في النفط-هبط عند تسوية جلسة أمس بنحو 5 بالمائة-دفع المستثمرين نحو بيع أسهم الطاقة، فتراجع سهم "إن بيكس" أكبر منتج للغاز والنفط في اليابان بنحو 2.4 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم "فاست ريليتنج" بنحو 2.7 بالمائة بعد أن أعلنت ارتفاع مبيعات "يوني كولو" التابعة بنسبة 27.3 بالمائة في الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

د.فخري الفقي: أتوقع زيادة التضخم إلى 11% بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام

د.فخري الفقي: أتوقع زيادة التضخم إلى 11% بسبب ارتفاع الأسعار هذا العام

ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

برنامج اليوم - وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

برنامج اليوم - وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة