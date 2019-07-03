هبوط الأسهم اليابانية في الختام مع مكاسب الين

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مع مكاسب الين، واتجاه المستثمرين نحو جني الأرباح.

وفي نهاية التعاملات انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمائة إلى 21638.2 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 1579.5 نقطة.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 107.59 ين.

وأثرت قوة الين على الأسهم الدورية وبشكل خاص التي تعمل في التصدير، فتراجع سهم شركة "نيسان" في الختام بنحو 2.1 بالمائة، فيما هبط سهم "ميتسوبيشي موتورز" بنسبة 1.5 بالمائة، أما سهم "هوندا" فانخفض بنحو 1.7 بالمائة.

كما أن الانخفاض في أسعار النفط-هبط عند تسوية جلسة أمس بنحو 5 بالمائة-دفع المستثمرين نحو بيع أسهم الطاقة، فتراجع سهم "إن بيكس" أكبر منتج للغاز والنفط في اليابان بنحو 2.4 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم "فاست ريليتنج" بنحو 2.7 بالمائة بعد أن أعلنت ارتفاع مبيعات "يوني كولو" التابعة بنسبة 27.3 بالمائة في الشهر الماضي.